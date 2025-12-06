La denuncia dei turisti | Bagni pubblici ko

FOLIGNO – Turisti in gita a Foligno ‘denunciano’ il disservizio dei bagni pubblici di via Gramsci, una lacuna che anche di recente era stata segnalata da altri visitatori. "Dispiace sollevare questa osservazione – hanno lamentato i turisti- perché Foligno è una città accogliente, ricca di storia e con molte attrattive ma, purtroppo, l’uso dei bagni pubblici lascia molto a desiderare. Il motivo? Dopo aver introdotto le monete per accedere all’interno del servizio, le porte non si aprono, obbligandoci a rivolgersi alle strutture ricettive. Lacuna che penalizza l’immagine della città, macchiata da un disservizio importante quale è il mancato funzionamento dei bagni pubblici". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La denuncia dei turisti: "Bagni pubblici ko"

