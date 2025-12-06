La Cremonese cerca conferme contro il Lecce E punta su Vardy l’asso del miracolo-Leicester
Cremona – Nell’inconsueto orario delle 12.30 la Cremonese domani (domenica 7 dicembre) ospiterà allo “Zini” il Lecce per una gara che rappresenta una riprova molto importante per la squadra di mister Nicola. I grigiorossi, in effetti, sono reduci dalla memorabile notte di Bologna, dove non solo sono riusciti a cogliere tre punti di assoluto rilievo, ma hanno pure messo in mostra qualità ed organizzazione di gioco di indubbia caratura, le preziose colonne sulle quali poggiare la grande voglia di rimanere in serie A di tutto l’ambiente. Un obiettivo di questo genere chiama l’ex di turno Baschirotto e i suoi attuali compagni a superare a pieni voti un esame di grande importanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
