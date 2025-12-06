La Corte dei Conti e il governo | due interpretazioni sul Ponte
Un mese fa, ha sollevato polemiche la notizia che una sezione della Corte dei conti aveva espresso un giudizio negativo sulle misure volte alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Dopo molte parole che non sono approdate a nulla, finalmente è possibile discutere le motivazioni dell’esito negativo del controllo. Le motivazioni sono dettagliate, richiamano le norme meno recenti, risalenti al 1968, e le iniziative recenti. Mostrano che tra la Corte dei conti e il governo vi è una divergenza sia nel metodo sia nel merito, relativamente al calcolo dei costi. Nel metodo, si confrontano due opposte interpretazioni sul “come” procedere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Argomenti simili trattati di recente
Il presidente della Corte dei Conti dell'Umbria in una intervista ad UmbriaTv: «Fatto un importante focus sulla sanità», ancora attese risposte sul caso Kpmg. Invito alla «massima attenzione» prima di realizzare la nuova struttura a pochi chilometri da Terni - facebook.com Vai su Facebook
La Corte dei conti boccia il ciclo dei rifiuti in Sicilia: “Gravi carenze” dlvr.it/TPfY9Y #Sicilia #LiveSicilia Vai su X
La Corte dei Conti e il governo: due interpretazioni sul Ponte - Le motivazioni dettagliate fornite dalla Corte a un mese di distanza dallo stop al ponte sullo stretto, si capisce che ci sono visioni diverse con l'esecutivo, in particolare sul calcolo dei costi del ... Lo riporta ilfoglio.it
Ponte sullo Stretto, no della Corte dei Conti: “Violate due direttive Ue”. Il Governo: “Margini di chiarimento” - Depositate le motivazioni: visto negato per mancata conservazione degli habitat naturali e assenza del parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti. quotidiano.net scrive
Ponte sullo Stretto, Corte dei Conti: “Progetto viola norme su ambiente e appalti” - La Corte dei Conti boccia la delibera sul Ponte sullo Stretto; scopri le motivazioni legali e la risposta del governo, intento a far partire il progetto. Secondo catania.liveuniversity.it
Ponte sullo Stretto, per la Corte dei Conti violate due direttive Ue: ecco perché - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ponte sullo Stretto, per la Corte dei Conti violate due direttive Ue: ecco perché ... Segnala tg24.sky.it
Perché la Corte dei Conti ha bocciato il Ponte sullo Stretto: "Violate le direttive Ue su ambiente e appalti" - Dietro alla bocciatura del Ponte sullo Stretto da parte della Corte dei Conti c'è la violazione di due direttive europee, una sull'ambiente e una sugli appalti. Secondo today.it
Ponte sullo Stretto, Salvini garantisce che si farà: l’intero governo è al lavoro sui rilievi della Corte dei Conti - Intanto il ministro delle Infrastrutture si prepara a una due giorni a Bruxelles con gli omologhi eu ... Da milanofinanza.it