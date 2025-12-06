Un mese fa, ha sollevato polemiche la notizia che una sezione della Corte dei conti aveva espresso un giudizio negativo sulle misure volte alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Dopo molte parole che non sono approdate a nulla, finalmente è possibile discutere le motivazioni dell’esito negativo del controllo. Le motivazioni sono dettagliate, richiamano le norme meno recenti, risalenti al 1968, e le iniziative recenti. Mostrano che tra la Corte dei conti e il governo vi è una divergenza sia nel metodo sia nel merito, relativamente al calcolo dei costi. Nel metodo, si confrontano due opposte interpretazioni sul “come” procedere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Corte dei Conti e il governo: due interpretazioni sul Ponte