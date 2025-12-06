La Corte dei Conti bacchetta la Sicilia sui termovalorizzatori ma la Regione tira dritto

Cataniatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

n Sicilia il ciclo dei rifiuti "è caratterizzato da gravi carenze programmatorie, organizzative, gestionali, informative e attuative, che determinano a cascata ancor più gravi inefficienze nella pianificazione, nel monitoraggio e controllo delle attività e, conseguentemente, nell'impiego delle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

La Corte dei Conti bacchetta la Sicilia sui termovalorizzatori: ma la Regione tira dritto - In Sicilia il ciclo dei rifiuti “è caratterizzato da gravi carenze programmatorie, organizzative, gestionali, informative e attuative, che determinano a cascata ancor più gravi inefficienze nella pian ... Lo riporta mondopalermo.it

corte conti bacchetta siciliaRifiuti, Corte dei conti denuncia carenze strutturali in Sicilia. Regione: «Nessun freno ai termovalorizzatori» - La corte dei conti mette in luce gravi criticità nel sistema siciliano dei rifiuti, evidenziando carenze strutturali, documentali e gestionali ... Da meridionews.it

corte conti bacchetta siciliaRifiuti, governo Schifani bocciato dalla Corte dei Conti. «Manca una pianificazione attendibile, impianti a rischio» - I magistrati contabili, che da mesi hanno avviato un confronto con la Regione, nella delibera stroncano la gestione dell'esecutivo, che non ha fornito un lungo elenco di informazioni ... Si legge su lasicilia.it

corte conti bacchetta siciliaTassa sui rifiuti Il ciclo dei rifiuti in Sicilia è costellato da gravi carenze e... - Il c iclo dei rifiuti in Sicilia è costellato da gravi carenze e inefficienze. Da msn.com

La Corte dei conti boccia il ciclo dei rifiuti in Sicilia: “Gravi carenze” - PALERMO – In Sicilia il ciclo dei rifiuti “è caratterizzato da gravi carenze programmatorie, organizzative, gestionali, informative ed attuative, che determinano a cascata ancor più gravi inefficienze ... Da msn.com

corte conti bacchetta siciliaCorte Conti, ciclo rifiuti inefficiente e carente in Sicilia - In Sicilia il ciclo dei rifiuti "è caratterizzato da gravi carenze programmatorie, organizzative, gestionali, informative ed attuative, che determinano a cascata ancor più gravi inefficienze nella pia ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Corte Conti Bacchetta Sicilia