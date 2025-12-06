La Corte dei Conti bacchetta la Sicilia sui termovalorizzatori ma la Regione tira dritto

n Sicilia il ciclo dei rifiuti "è caratterizzato da gravi carenze programmatorie, organizzative, gestionali, informative e attuative, che determinano a cascata ancor più gravi inefficienze nella pianificazione, nel monitoraggio e controllo delle attività e, conseguentemente, nell'impiego delle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

