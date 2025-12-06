La classifica delle scuole superiori genovesi | quali sono le migliori

Quali sono le migliori scuole di Genova e della Città Metropolitana? Lo rivela, come ogni anno, l'edizione 20252026 della classifica Eduscopio. Un progetto promosso dalla Fondazione Agnelli che, attraverso i dati amministrativi sulle carriere universitarie e lavorative dei singoli diplomati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

La classifica EDUSCOPIO 2025 (la piattaforma digitale che valuta gli istituti di scuola secondaria di secondo grado (licei, tecnici, professionali) per Milano e provincia, vede protagoniste tutte le scuole superiori di Gorgonzola Al 2^ posto tra i 10 migliori Licei de - facebook.com Vai su Facebook

La classifica delle migliori scuole pugliesi per provincia e indirizzo. Licei, vincono i piccoli centri e perdono le città Vai su X

Classifica Eduscopio 2025 delle scuole eccellenti d'Italia, il top in provincia: qual è il liceo migliore - Le classifiche di Eduscopio 2025 sulle migliori scuole italiane: un liceo scientifico del Veneto ha il punteggio più alto ... Come scrive virgilio.it

Eduscopio: la classifica 2025 delle migliori scuole superiori/ Bocciati i percorsi quadriennali - Eduscopio, pubblicata la classifica 2025 delle migliori scuole superiori: il liceo migliore d'Italia si trova a Este, vicino a Padova ... Come scrive ilsussidiario.net

Classifica Eduscopio 2025: le migliori scuole superiori di Verona e provincia per il lavoro e per l’università - Quali sono le migliori scuole superiori di Verona e provincia, per lavoro e università, secondo la classifica 2025 di Eduscopio. Da veronaoggi.it

Le migliori scuole superiori dell’Agrigentino nel 2025: la classifica di chi sale e chi scende - Dai licei agli istituti tecnici e professionali, Eduscopio traccia anche quest'anno i risultati degli istituti scolastici in termini di sbocchi universitari e lavorativi. agrigentonotizie.it scrive

Classifica Eduscopio sui migliori licei di Napoli: in vetta il Convitto Vittorio Emanuele II - Secondo l'annuale classifica Eduscopio, rilevazione annuale dalla Fondazione Agnelli sulle scuole, il Convitto Vittorio Emanuele II si conferma anche per il 2025 il miglior liceo di Napoli sia ... Da napolitoday.it