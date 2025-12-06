La Città Bella accoglie la reliquia di Santa Teresa Piano traffico e parcheggi per i fedeli

6 dic 2025

GALLIPOLI - Dal 10 al 16 dicembre prossimi la città di Gallipoli ospiterà l’insigne reliquia di Santa Teresa del Bambin Gesù. Un evento organizzato dalla diocesi di Nardò-Gallipoli, dalla parrocchia di Sant’Agata e dal monastero di Santa Teresa del centro storico della città bella. L’evento vanta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

