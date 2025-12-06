La ciclabile intitolata a Giovanni Iannelli
Prato, 6 dicembre 2025 – Questa mattina la ciclovia che collega Prato a Firenze ha assunto un significato che va oltre l’infrastruttura e il servizio alla mobilità: è diventata un luogo della memoria. Alla presenza del vice commissario prefettizio Lo Castro, in rappresentanza del Comune di Prato, e di numerose autorità civili e sportive, il percorso è stato ufficialmente dedicato a Giovanni Iannelli, il giovane ciclista pratese che ha perso tragicamente la vita in Piemonte, all’arrivo di una gara che avrebbe dovuto essere solo un passo verso un futuro luminoso. Prato, la ciclabile intitolata a Giovanni Iannelli Fin dai primi momenti, l’atmosfera era densa di emozione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
