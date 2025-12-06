La chiesa di San Paolo si illumina con il videomapping ' Triumphus Lucis' | quando vederlo - VIDEO
La Chiesa di San Paolo si illumina con il nuovo videomapping. ‘Triumphus Lucis’, questo il nome dell’iniziativa, si prefissa di restituire la bellezza e la luce di un patrimonio che appartiene a tutti: “Il videomapping – viene spiegato - invita a contemplare in silenzio qualcosa che si trasforma. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Approfondisci con queste news
L'ex azzurro Paolo De Chiesa: "La decisione è arrivata fuori tempo massimo ma è corretta". Rischio di azzoppare il movimento agonistico? "Si dovrebbe guardare di più ai modelli esteri, per esempio alla Norvegia, che producono atleti e che vincono le gare. S - facebook.com Vai su Facebook
Nuova luce nella chiesa di San Paolo. Il restauro scorre nel videomapping - Fornasini: "L’obiettivo del progetto è quello di restituire la bellezza di un patrimoni ... Lo riporta msn.com
Video mapping a Ferrara, ecco il flusso di luce che illumina la storia antica di 'San Paolo': quando vederlo - Ferrara, 5 dicembre 2025 – Video mapping 3d site – specific ‘Triumphus Lucis’: oggi pomeriggio si è tenuta nella chiesa di piazza Schiatti, la presentazione a cui hanno partecipato Monsignor Gian Carl ... Come scrive msn.com
La chiesa restaurata di San Paolo si illumina con il videomapping - Lo spettacolo ha una durata di 10 minuti ed è uno degli eventi di punta del Natale ferrarese ... rainews.it scrive
Chiesa di San Paolo riapre al pubblico con orari limitati: apertura straordinaria il 1 maggio - La chiesa di San Paolo ha riaperto dopo il restauro, ma necessita ancora di lavori interni. Riporta ilrestodelcarlino.it
Ferrara, finiti i lavori alla chiesa di San Paolo - Ferrara, 2 febbraio 2024 – È stata dichiarata ieri la fine del corposo complesso di lavori alla chiesa della Conversione di San Paolo, fra le più antiche di Ferrara, coinvolta sia nel terremoto del ... Riporta ilrestodelcarlino.it