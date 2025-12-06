Dopo le dure critiche di Sabrina Carpenter e dei suoi fan, la Casa Bianca ha silenziosamente rimosso un video controverso che usava la canzone della popstar Juno in un post che promuoveva l’attività dell’ Immigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti. La clip era diventata rapidamente virale, ma non per i motivi sperati dall’amministrazione. Il filmato eliminato fa seguito a recenti episodi in cui i canali ufficiali hanno abbinato successi pop a messaggi politici, una tattica che ha suscitato l’opposizione di artisti come Olivia Rodrigo che, il mese scorso, ha condannato la Casa Bianca per aver abbinato un video che incoraggiava l’autodeportazione alla sua canzone All-American Bitch. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Casa Bianca cancella il video dell’ICE dopo la reazione negativa di Sabrina Carpenter