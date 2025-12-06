La Cappella della Santa Casa di Loreto torna accessibile ai fedeli | completato il recupero post-incendio

La comunità parrocchiale di Santa Maria dell’Aiuto annuncia la riapertura al culto della Cappella della Santa Casa di Loreto, restituita al suo antico splendore dopo i necessari interventi di restauro seguiti all’incendio avvenuto il 27 dicembre 2024. La celebrazione eucaristica di riconsegna si. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

