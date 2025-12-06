La Cappella della Santa Casa di Loreto torna accessibile ai fedeli | completato il recupero post-incendio

Cataniatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità parrocchiale di Santa Maria dell’Aiuto annuncia la riapertura al culto della Cappella della Santa Casa di Loreto, restituita al suo antico splendore dopo i necessari interventi di restauro seguiti all’incendio avvenuto il 27 dicembre 2024. La celebrazione eucaristica di riconsegna si. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

cappella santa casa loretoCastel Fontana: cosa vedere in uno dei castelli più autentici dell’Alto Adige - La Madonna nera di Loreto è il cuore spirituale del celebre santuario marchigiano che custodisce la Santa Casa. veraclasse.it scrive

La Santa Casa di Loreto aderisce all'appello di pace di papa Francesco - Verrà esposto il Santissimo Sacramento alla Cappella dei Santi Pellegrini e ci sarà la recita del Santo Rosario in Basilica Loreto, 6 ottobre 2024 - Scrive ilrestodelcarlino.it

Restauri nella Santa Casa di Loreto: nuova luce per la cupola e la sala del Pomarancio - Il restauro durato anni ha dato nuova luce alla cappella dei Santi Pellegrini, conosciuta come sala del Pomarancio, e alla cupola della basilica della Santa Casa di Loreto, che si staglia, bianca e ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cappella di Santa Maria di Loreto (Meta) - La Cappella di Santa Maria di Loreto, situata nel cuore di Meta, è una affascinante cappella sussidiaria che merita una visita. Secondo lalucedimaria.it

Diocesi: Loreto, stasera alla basilica della Santa Casa la meditazione in canto “Ave o Vergine Gloriosa” - Si terrà stasera, alle 21, presso la basilica pontificia della Santa Casa di Loreto, la meditazione in canto “Ave o Vergine Gloriosa”, animata dai partecipanti al week end di laboratori liturgico ... Secondo agensir.it

Papa a Loreto. Padre Carollo (rettore Santuario): “La Santa Casa è il prototipo di ogni casa cristiana” - (da Loreto) – A dare il benvenuto a papa Francesco, il 25 marzo, ci sarà anche una tela di Lorenzo Lotto che arricchisce ulteriormente, qualora ce ne fosse bisogno, quello scrigno di tesori artistici, ... Secondo corrierecesenate.it

Cerca Video su questo argomento: Cappella Santa Casa Loreto