La bottega che trasforma i cesti natalizi in racconti del territorio | Vogliamo rendere felici le persone attraverso il cibo

La bottega che trasforma i cesti natalizi in racconti del territorio

In Romagna cresce la voglia di regalare sapori autentici per Natale. Non i classici pacchi preconfezionati della grande distribuzione, ma cesti costruiti su misura, con prodotti locali, artigianali o provenienti da piccoli produttori di nicchia. Secondo gli ultimi dati di Confartigianato, infatti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

