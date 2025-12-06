La Blu Basket cede nel finale a Cividale Mascio duro | Il fallo tecnico di Hogue ci ha condannato alla sconfitta

Un canestro a tre secondi dalla sirena di Berti permette ai padroni di casa della Gesteco Cividale di superare al fotofinish la Blu Basket Bergamo per 85-83 nell’anticipo della 16esima giornata del campionato nazionale di Serie A2. Sul parquet di una Gesteco che arrivava da sei vinte nelle ultime sette, pur giocando senza un americano, l’infortunato D’Angelo Harrison, la squadra di coach Ramagli ha giocato una partita di altissimo livello tecnico e caratteriale, quasi perfetta, traendo importanti indicazioni positive e mancando il successo solo per gli episodi finali che hanno sorriso ai padroni di casa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it