La birra belga sbarca a Fiuggi per l' Immacolata
AGI - hub.brussels partecipa alla prima edizione del Belgian Beer Fest, in programma a Fiuggi dal 6 all’8 dicembre. L’evento, che vedrà la presenza di 9 mastri birrai provenienti direttamente dal Belgio, per un totale di oltre 30 etichette in degustazione, si propone come una nuova tappa di riferimento nel panorama brassicolo nazionale, valorizzando la ricchezza, la storia e la convivialità che da sempre caratterizzano la birra belga. Guglielmo Pisana, Delegato della Regione di Bruxelles in Italia, Malta e San Marino presso l’Ambasciata del Belgio, dichiara: “Sostenere la prima edizione del Belgian Beer Fest di Fiuggi significa riaffermare un' eredità brassicola che, in Belgio, è parte integrante dell'identità collettiva. 🔗 Leggi su Agi.it
Argomenti simili trattati di recente
Birra del Mese – Saison Belga Una birra che profuma di tradizione, carattere e… sorprese. La nostra Saison del mese è fruttata, speziata, con un bouquet aromatico che conquista dal primo sorso. Caratteristiche: • Stile: Saison Belga • Gradazione: 6° • Am - facebook.com Vai su Facebook
hub.brussels PARTECIPA AL BELGIAN BEER FEST DI FIUGGI - brussels partecipa alla prima edizione del Belgian Beer Fest, in programma a Fiuggi dal 6 all’8 dicembre. Segnala politicamentecorretto.com
Un Natale a tutta... birra - Da domani a lunedì 8 dicembre a Fiuggi va in scena la prima edizione del Belgian Beer Festival. Riporta ciociariaoggi.it
Via alla prima edizione del “Fiuggi Beer Fest”: 3 giorni di Birra, Street Food e Musica – con i 99 Posse sul palco per il gran finale!”. - Fiuggi si prepara a diventare la capitale della birra artigianale con la prima edizione del Fiuggi Beer Fest, in programma il 29, 30 e 31 agosto. Secondo ilmessaggero.it