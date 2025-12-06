La birra belga sbarca a Fiuggi per l' Immacolata

AGI - hub.brussels partecipa alla prima edizione del Belgian Beer Fest, in programma a Fiuggi dal 6 all'8 dicembre. L'evento, che vedrà la presenza di 9 mastri birrai provenienti direttamente dal Belgio, per un totale di oltre 30 etichette in degustazione, si propone come una nuova tappa di riferimento nel panorama brassicolo nazionale, valorizzando la ricchezza, la storia e la convivialità che da sempre caratterizzano la birra belga. Guglielmo Pisana, Delegato della Regione di Bruxelles in Italia, Malta e San Marino presso l'Ambasciata del Belgio, dichiara: "Sostenere la prima edizione del Belgian Beer Fest di Fiuggi significa riaffermare un' eredità brassicola che, in Belgio, è parte integrante dell'identità collettiva.

