La bici di Pogacar dei record sul Mont Ventoux al Tour de France 2025 venduta a un prezzo folle

La Colnago Y1Rs "stripped black", la bici con cui Tadej Pogacar nell'ultimo Tour de France ha scalato il Mont Ventoux a tempo di record è stata battuta da Sotheby's ad una cifra impressionate: oltre 165 mila euro, ben 10 volte superiore al valore reale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

