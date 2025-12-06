La bici di Pogacar dei record sul Mont Ventoux al Tour de France 2025 venduta a un prezzo folle

Fanpage.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Colnago Y1Rs "stripped black", la bici con cui Tadej Pogacar nell'ultimo Tour de France ha scalato il Mont Ventoux a tempo di record è stata battuta da Sotheby's ad una cifra impressionate: oltre 165 mila euro, ben 10 volte superiore al valore reale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

bici pogacar record montLa bici di Pogacar dei record sul Mont Ventoux al Tour de France 2025 venduta a un prezzo folle - La Colnago Y1Rs "stripped black", la bici con cui Tadej Pogacar nell'ultimo Tour de France ha scalato il Mont Ventoux a tempo di record è stata ... Da fanpage.it

bici pogacar record montLA COLNAGO Y1Rs DI POGACAR DIVENTA LA BICICLETTA COMMERCIALE PIU' COSTOSA MAI VENDUTA - La Colnago Y1Rs “naked black” di Tadej Pogacar, utilizzata durante l’iconica tappa del Mont Ventoux al Tour de France 2025, è stata venduta all’asta per 190. Scrive tuttobiciweb.it

bici pogacar record montTadej Pogacar, la sua Colnago con cui ha scalato il Mont Ventoux al Tour de France 2025 è la bici più costosa mai venduta (a oltre 160 mila euro) - La bicicletta usata dal campione sloveno nell'iconica tappa del Mont Ventoux è stata venduta all'asta per più di 190 000 dollari. Si legge su eurosport.it

Quanto costa la super bici di Pogacar? Fino a 25mila euro per la Colnago Y1Rs - Roma, 22 luglio 2025 – Pedalare sulle strade di casa con la bici del miglior ciclista del mondo. Riporta quotidiano.net

Ciclismo: Colnago scopre la nuova bici di Pogacar, molte critiche dagli appassionati - Lo storico marchio Colnago ha presentato oggi la nuova bicicletta che sarà portata in gara dal campione del Mondo di ciclismo Tadej Pogacar e dagli altri corridori della UAE Emirates. Riporta it.blastingnews.com

Pogacar, nuova bici per altri record: cosa è il manubrio ad ala di gabbiano e quali sono i vantaggi - Tour de France oltre ai trionfi alle Strade Bianche, al Mondiale, al Lombardia e alla Liegi- corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bici Pogacar Record Mont