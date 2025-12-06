La Berruti soffre col Nubilaria Ma alla fine la capolista sorride

La Berrutiplastics Torre (16) mantiene l’imbattibilità stagionale e rimane in vetta al girone B di Divisione Regionale 2. La formazione cittadina, guidata dal fratello d’arte Enrico Melli, supera 65-58 in casa il Nubilaria (6) soffrono non poco gli avversari, in particolare Mariani Cerati (23 punti), che salgono a +8 a 5’ dalla fine: Grisendi e Mazzi, autori di 16 punti ciascuno, prendono tuttavia in mano la contesa e, con un parziale di 17-2, ribaltano il risultato, regalando l’ottava vittoria in altrettanti match ai compagni. Nel medesimo raggruppamento, rimane saldo in terza piazza il Basketreggio (12): nella sfida giocata a Villa Sesso è tutto facile per i padroni di casa, che imprimono da subito un ritmo insostenibile per il Magic Basket Scandiano (2), imponendosi 87-62. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Berruti soffre col Nubilaria. Ma alla fine la capolista sorride

