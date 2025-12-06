La bergamasca Marlegno tra le imprese modello per la parità di genere

Una società, in particolare nel mondo del lavoro, dove le donne, che tradizionalmente gestiscono maggiormente il carico del nucleo familiare, possano godere di pari opportunità di genere, di diritti che riconoscano le loro esigenze di conciliazione lavoro e famiglia, di equità salariale e di possibilità di avanzamento professionale senza discriminazioni di genere. “La parità come opportunità” è il tema che ha dato vita all’edizione 2025 del Premio “Parità Vincente”, promosso dal Consiglio per le Pari Opportunità. Anche quest’anno l’iniziativa, che si è svolta all’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli, ha voluto valorizzare e premiare le aziende e le associazioni di categoria lombarde che hanno messo in campo azioni e misure utili ad agevolare il superamento della disparità di genere che attualmente vede l’Italia al 79° posto nel mondo secondo la classifica stilata dal Global Gender Gap Report 2023. 🔗 Leggi su Bergamonews.it