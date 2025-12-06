La bellissima favola sul lago Tutti pazzi per il Cinema Como La maglia di Paz e i tanti tifosi vip Così la Champions è un obiettivo

dall'inviato Giulio Mola COMO La carica di cinquemila è pronta a invadere San Siro. Un maxiesodo festoso inseguendo il meraviglioso sogno europeo. Sarà un sabato diverso per tanti comaschi, che arriveranno a Milano non per lo shopping natalizio ma per sostenere una squadra tanto talentuosa quanto imprevedibile. Da giorni non si parla d'altro in città, ovvero della trasferta in casa dell' Inter di Lautaro: in quattromila si sono assicurati il biglietto per il settore ospiti (terzo anello blu), tanti altri vedranno la partita mischiati fra i supporter nerazzurri. Negli storici punti di ritrovo dei supporter biancoblù c'è grande eccitazione.

