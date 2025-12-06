Lelettorale | Avs ' si rispetti la Costituzione il premier lo indica il capo dello Stato'

Roma, 6 dic (Adnkronos) - "Noi di Avs auspichiamo vivamente che il dibattito ormai aperto sulla legge elettorale si snodi lungo i binari costituzionali. La nostra Carta prevede che illa presidente del Consiglio venga indicatoa dal Capo dello Stato e confermato dal voto di fiducia delle Camere. A meno che non si voglia illegittimamente cambiare la Carta attraverso una mera legge elettorale, le proposte delle forze politiche devono stare dentro l'ambito consentito dalla Costituzione". Lo dice il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione affari Costituzionali della Camera Filiberto Zaratti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L.elettorale: Avs, 'si rispetti la Costituzione, il premier lo indica il capo dello Stato'

