Kylie Christmas Fully Wrapped l’album natalizio è fuori

Kylie Minogue pubblica Kylie Christmas (Fully Wrapped), l'album speciale per il decimo anniversario di Kylie Christmas: una scintillante raccolta di brani natalizi senza tempo e scintillanti che catturano il calore, il divertimento e il glamour delle feste in vero stile Kylie. L'album è pubblicato in vari formati, tra cui vinili in edizione limitata nei colori candy cane, rosso trasparente, rosa e marmo bianco; il vinile dell'album, esclusivo per Amazon, è verde trasparente. Kylie ha anche registrato quattro nuovi brani per l'edizione 2025.

