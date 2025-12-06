Kylie Christmas Fully Wrapped l’album natalizio è fuori
Kylie Minogue pubblica Kylie Christmas (Fully Wrapped), l’album raccolta di brani natalizi senza tempo. Kylie Minogue pubblica Kylie Christmas (Fully Wrapped), l’album speciale per il decimo anniversario di Kylie Christmas: una scintillante raccolta di brani natalizi senza tempo e scintillanti che catturano il calore, il divertimento e il glamour delle feste in vero stile Kylie. L’album è pubblicato in vari formati, tra cui vinili in edizione limitata nei colori candy cane, rosso trasparente, rosa e marmo bianco; il vinile dell’album, esclusivo per Amazon, è verde trasparente. Kylie ha anche registrato quattro nuovi brani per l’edizione 2025. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
