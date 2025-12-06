Kvaratskhelia risponde con una doppietta alle critiche de L’Equipe

L’Equipe chiama, Kvaratskhelia risponde. Il georgiano grande protagonista della vittoria del Psg per 3-0 sul Rennes. Kvara ha segnato il primo e il terzo gol. Due gol alla Kvara. Il primo al termine di un’azione personale dopo una quarantina di metri di campo palla al piede. Il secondo con una mazzata di destro su cross arretrato. Kvara è stato il migliore in campo. Anche il portiere Safonov è stato protagonista della serata con una notevole parata sullo 0-0. Locura total en París. Del 0-1 de Lepaul para el Rennes, que evita Safonov con una parada impresionante, al 1-0 para el PSG de Kvaratskhelia, que está haciendo un partidazo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

