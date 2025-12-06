Kushner il jolly di Trump per la pace tra Ucraina e Russia

(Adnkronos) – Un jolly a sorpresa per la pace tra Ucraina e Russia? I negoziati per porre fine alla guerra, che dura da quasi 4 anni, procedono su un doppio binario di dialogo. Gli Stati Uniti parlano con l'Ucraina e poi parlano con la Russia, si confrontano con Mosca e poi si siedono al tavolo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Superenalotto, estratta la combinazione vincente di sabato 29 novembre (Adnkronos) - Estratta la combinazione vincente del concorso di oggi, sabato 29 novembre, del Superenalotto: 8, 16, 29, 61, 65, 69. Numero Jolly: 17. Numero SuperStar: 85. Nessun '6' - facebook.com Vai su Facebook

Kushner, il jolly di Trump per la pace tra Ucraina e Russia - I negoziati per porre fine alla guerra, che dura da quasi 4 anni, procedono su un doppio binario di dialogo. Segnala adnkronos.com

Putin e Trump si coccolano a distanza. Ma non c'è più neanche una traccia di sentiero per la pace - I due presidenti si riconoscono vicendevolmente serietà, sincerità e buona volontà, ma poi i progressi latitano ed entrambi ammettono che ... Come scrive huffingtonpost.it

Chi è Jared Kushner, il genero di Donald Trump tra affari e diplomazia - Jared Corey Kushner è nato il 10 gennaio 1981 a Livingston, nel New Jersey, in una famiglia ebrea ortodossa. Da tag24.it

Witkoff e Kushner a Mosca da Putin: cosa succede con il nuovo vertice sul piano di pace per l'Ucraina - Dopo i colloqui in Florida tra delegazioni americana e ucraina, l’inviato speciale di Trump incontra il presidente russo. Segnala today.it

Ucraina, pace lontana. Salta l'incontro Zelensky-Usa. Trump: è un casino - L'incontro in programma a Bruxelles tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ... iltempo.it scrive

La telefonata Zelensky-Kushner-Witkoff e il fraintendimento tra Ucraina e Usa sul piano di pace - Le nuove rivelazioni sulla telefonata del 16 novembre alla quale avrebbe partecipato anche il presidente ucraino: per Kiev si trattava di uno scambio di idee, ma per Washington era una proposta formal ... msn.com scrive