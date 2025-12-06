Koopmeiners Juve Spalletti esalta l’olandese | Elegante geniale ed estroso Da lui mi aspetto sempre questa cosa

Koopmeiners Juve, il tecnico esalta l’olandese alla vigilia del big match: parole al miele in conferenza stampa, si aspetta sempre lo step successivo. La vigilia di Napoli-Juventus non è solo carica di tensione per il ritorno di Luciano Spalletti al ‘Maradona’, ma è anche l’occasione per fare il punto sui singoli che dovranno trascinare la Vecchia Signora in una sfida così delicata. Tra i protagonisti più attesi c’è sicuramente Teun Koopmeiners, il jolly olandese che nelle ultime settimane si è sacrificato in difesa per sopperire all’emergenza infortuni, ma che resta un patrimonio tecnico assoluto della rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, Spalletti esalta l’olandese: «Elegante, geniale ed estroso. Da lui mi aspetto sempre questa cosa»

