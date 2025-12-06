Knight of the seven kingdoms trailer ufficiale dello spin-off di il trono di spade

annuncio della nuova serie spin-off di il trono di spade. Una delle produzioni più attese nel mondo delle serie fantasy sta per arrivare, portando gli spettatori in un’epoca precedente agli eventi di Il Trono di Spade. La nuova serie, intitolata A Knight of the Seven Kingdoms, ambientata circa 100 anni prima, promette di offrire un’immersione nelle origini di Westeros, con protagonisti personaggi destinati a lasciare il segno. Nel trailer ufficiale diffuso da HBO Max, vengono svelati dettagli sui protagonisti e sul cast, alimentando l’attesa tra i fan. luogo e contesto della narrazione. l’epoca e l’ambientazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

