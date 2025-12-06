Kimi Antonelli | Ho avuto un problema con il posteriore in Q2 in gara sarà difficile

Non un buon sabato per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano è stato eliminato in Q2 nelle qualifiche valide per il GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso il tracciato di Yas Marina. Prestazione complessa per il bolognese, costretto a partire dalla quattordicesima piazzola. Visibilmente dispiaciuto, il pilota della Mercedes ha commentato la sua prestazione una volta arrivato in zona mista: “ Sì, è stato ovviamente molto frustrante, ho riscontrato molte difficoltà con il posteriore durante il Q2. È stato semplicemente molto difficile.In Q1 sono andato molto più veloce che in Q2 e ho fatto davvero fatica a capire cosa fosse successo”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Kimi Antonelli: “Ho avuto un problema con il posteriore in Q2, in gara sarà difficile”

News recenti che potrebbero piacerti

Andrea Kimi Antonelli partirà in quattordicesima posizione nell'ultimo Gran Premio della stagione. #MemasGP #F1 #Formula1 #FormulaUno #FormulaOne #AbuDhabiGP #YasMarina #Antoneli # #KimiAntonelli #Mercedes - facebook.com Vai su Facebook

Kimi Antonelli con il papà in attesa delle FP2 ( @pciccarone ) #F1 #AbuDhabiGP #Antonelli Vai su X

F1, Andrea Kimi Antonelli: “Ho avuto un problema con il posteriore in Q2, domani sarà difficile” - Il pilota italiano è stato eliminato in Q2 nelle qualifiche valide per il GP di Abu Dhabi, ultima tappa del ... Segnala oasport.it

Antonelli sulle accuse social: “Non farei mai una cosa del genere” - Andrea Kimi Antonelli risponde ai recenti attacchi sui social e guarda con orgoglio alla prima stagione in Formula 1 ... Secondo formulapassion.it

Cosa ha pensato davvero Verstappen quando Kimi Antonelli gli ha mostrato il numero 4 a Las Vegas: “Wow” - Il gesto di Kimi Antonelli a Las Vegas e la reazione autentica di Max Verstappen: cosa ha davvero pensato il campione della Red Bull nel momento in cui ... fanpage.it scrive

Giù le mani da Antonelli: Red Bull e Marko chiedono scusa dopo le accuse ma Kimi oscura i social - Antonelli investito dalle accuse degli uomini Red Buill, Lanbiase e Marko su tutti, per l'errore nel finale che ha dato via libera a Norris. Scrive sport.virgilio.it

F1, Kimi Antonelli: “Ero da top5 senza il bloccaggio all’ultima frenata, è davvero frustrante” - Kimi Antonelli mette fine ad una sequenza di sei qualifiche consecutive nella top7 e viene eliminato addirittura in Q1 a Las Vegas in occasione del ... Come scrive oasport.it

Kimi Antonelli chiarisce con Verstappen dopo le accuse della Red Bull a Losail: “Non l’ho fatto passare” - A Losail la Red Bull insinua che Kimi Antonelli abbia favorito Lando Norris nel finale del GP del Qatar, ma il rookie Mercedes respinge ogni accusa e chiarisce ... Segnala fanpage.it