Quello della principessa di Galles è un outfit sentimentale che la lega alla sovrana scomparsa. La piccola Charlotte ha un abito che sarebbe piaciuto alla nonna Diana. Per il resto, tartan e toni del rosso l'hanno fatta da padrone al tradizionale appuntamento dei primi di dicembre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton, per il concerto di Natale indossa un cappotto con collo in faux fur per ricordare la regina Elisabetta (e tutti i look sfoggiati delle royals, e non solo da loro)