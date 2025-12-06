Kate Middleton per il concerto di Natale indossa un cappotto con collo in faux fur per ricordare la regina Elisabetta e tutti i look sfoggiati delle royals e non solo da loro
Quello della principessa di Galles è un outfit sentimentale che la lega alla sovrana scomparsa. La piccola Charlotte ha un abito che sarebbe piaciuto alla nonna Diana. Per il resto, tartan e toni del rosso l'hanno fatta da padrone al tradizionale appuntamento dei primi di dicembre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Kate Middleton (con William d’Inghilterra) brilla al banchetto di stato con un abito da sogno e una tiara quasi mai vista in pubblico - facebook.com Vai su Facebook
Le foto di Kate Middleton in visita ad un centro per la salute mentale infantile Vai su X
Kate Middleton al concerto di Natale di Westminster: il look (già indossato), gli ospiti celebri, i grandi assenti e la lettera - Kate Middleton, il principe William, i figli George, Charlotte e Louis. Come scrive msn.com
Kate Middleton al concerto di Natale di Westminster: il look (già usato nel 2020), gli ospiti e la lettera - C'era la famiglia reale al completo (o quasi) al "Together at Christmas", il concerto di Natale ... Da ilmessaggero.it
Kate Middleton al concerto di Natale di Westminster: il look (già indossato nel 2020), la cerimonia e gli ospiti - Kate Middleton, il principe William, i figli George, Charlotte e Louis. msn.com scrive
Kate Middleton, la sua festa di Natale sarà la più esclusiva di sempre - Il Together at Christmas organizzato quest’anno da Kate Middleton si prospetta come il più grande ed esclusivo di sempre ... Lo riporta dilei.it
Kate Middleton: concerto Natale Westminster il 5 dicembre 2025 - Kate Middleton si prepara ad ospitare il tradizionale concerto di Natale "Together at Christmas" il 5 dicembre presso l'Abbazia ... Scrive ilsipontino.net
Kate Middleton, il look per il concerto di Natale è perfetto - Il look di Kate Middleton, con lo splendido cappotto con collo di pelliccia, è perfetto per il grande concerto di Natale ... Riporta dilei.it