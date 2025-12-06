Kate Middleton per il concerto di Natale indossa un cappotto con collo in faux fur per ricordare la regina Elisabetta e tutti i look sfoggiati delle royals e non solo da loro

Vanityfair.it

Quello della principessa di Galles è un outfit sentimentale che la lega alla sovrana scomparsa. La piccola Charlotte ha un abito che sarebbe piaciuto alla nonna Diana. Per il resto, tartan e toni del rosso l'hanno fatta da padrone al tradizionale appuntamento dei primi di dicembre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

