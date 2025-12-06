Kate Middleton il rapporto speciale con Charlotte illumina il concerto di Natale

Il calendario della Famiglia Reale britannica è colmo di eventi molto importanti e sentiti, sparsi durante tutto l’anno. Uno in particolare ha il pregio di mostrarla più unita che mai: il Together at Christmas Carol Service. È ormai uno degli appuntamenti più attesi da parte del pubblico, ma quest’anno è stata una coppia, e non l’intera famiglia, a rubare la scena: la Principessa Kate e sua figlia Charlotte. Tanto più simili, anno dopo anno, quanto complici. Un vero duo inseparabile che, passo dopo passo dentro Westminster Abbey, ha mostrato una sintonia scandita da piccoli gesti, sguardi e sorrisi, che ci raccontano di un rapporto unico. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, il rapporto speciale con Charlotte illumina il concerto di Natale

