Karate Stage in Olanda per la Ren Bu Kai
Da venerdì 28 a domenica 30 novembre in Olanda si è tenuto il 13° Memorial Peter Wewengkang promosso dalla Japan Karate Association Nederland. Grande partecipazione all’evento, provenienti da cinque continenti i 527 tecnici di karate di 21 diverse nazioni. La asd Ren Bu Kai Karate Do di Copparo, affiliata agli Enti di Promozione Libertas e Csi e alla Fikta Hiroshi Shirai Karate Do asd non poteva mancare all’evento ed era presente con il maestro Roberto Borellini, cintura nera 6° Dan, e gli allievi l’allenatore Raffaele Occhiali, Daniel Girotti, Chiara Forlani ed Erik Piazzi. Tre giorni molto intensi suddivisi in sei lezioni da novanta minuti ciascuna, dove i maestri giapponesi si sono alternati alla guida dei vari gruppi in programmi di Kihon (fondamentali) Kata (forma) e Kumite (combattimento) dove l’attenzione e il confronto fra tutti i tecnici è sempre stato di altissimo livello, di grande interesse e soddisfazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Campionato e Stage Nazionale di Karate ASI 2025 a Cornaredo i migliori maestri e tecnici nazionali ed internazionali 6 e 7 dicembre 2025 @centrosportivopertini Un evento che coinvolgerà tutte le principali discipline: Karate Sportivo, Karate Tradiziona - facebook.com Vai su Facebook
Karate. Stage in Olanda per la Ren Bu Kai - La asd Ren Bu Kai Karate Do di Copparo, sempre presente ai vari appuntamenti internazionali in diverse nazioni europee, si appresta nel 2026 a un altro viaggio in Giappone per continuare con il M°. Si legge su sport.quotidiano.net
Europei di karate in Olanda, bene i triestini - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima Soddisfazioni per i tre ... Come scrive triesteprima.it
Karate – Gabriele Cera: da Sambuci alla grande sfida in Olanda - Quando sale sul tatami si batte con energia, gareggia in Italia e nel mondo ma cerca di rimanere umile. Lo riporta tiburno.tv
Ren Bu Kan Karate di Canale: è iniziata una nuova stagione - E’ già ripartita, nel Roero, la stagione della Ren Bu Kan Karate guidata dal Maestro Roberto Dolci. Scrive ideawebtv.it