karate stage in olanda per la ren bu kai

Da venerdì 28 a domenica 30 novembre in Olanda si è tenuto il 13° Memorial Peter Wewengkang promosso dalla Japan Karate Association Nederland. Grande partecipazione all'evento, provenienti da cinque continenti i 527 tecnici di karate di 21 diverse nazioni. La asd Ren Bu Kai Karate Do di Copparo, affiliata agli Enti di Promozione Libertas e Csi e alla Fikta Hiroshi Shirai Karate Do asd non poteva mancare all'evento ed era presente con il maestro Roberto Borellini, cintura nera 6° Dan, e gli allievi l'allenatore Raffaele Occhiali, Daniel Girotti, Chiara Forlani ed Erik Piazzi. Tre giorni molto intensi suddivisi in sei lezioni da novanta minuti ciascuna, dove i maestri giapponesi si sono alternati alla guida dei vari gruppi in programmi di Kihon (fondamentali) Kata (forma) e Kumite (combattimento) dove l'attenzione e il confronto fra tutti i tecnici è sempre stato di altissimo livello, di grande interesse e soddisfazione.

