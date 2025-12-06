Kallas | Usa ancora maggiore alleato Ue

10.25 L'Alto Rappresentante per la politica estera dell'Ue, Kallas, ha sottolineato come gli Usa siano ancora oggi il principale alleato dell'Europa anche dopo la nuova strategia di sicurezza di Trump critica verso le Istituzioni Ue. "Certo ci sono molte critiche,ma credo che alcune siano anche vere",ha detto Kallas al Doha Forum."Gli Usa sono ancora il nostro più grande alleato.Penso che non siamo sempre stati d'accordo su diversi temi.Ma credo che il principio generale sia ancora valido.Siamo i più grandi alleati e dovremo restare uniti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

