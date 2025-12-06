Juventus Women Canzi | Siamo venuti qui a Roma per vincere ci abbiamo provato fino alla fine Scudetto? È un campionato diverso dall’anno scorso

Juventus Women, il tecnico commenta la sfida di Roma: volevamo vincere ma il risultato ci tiene in gioco per il titolo, ora testa alla Champions. Il big match della Serie A Femminile tra Roma e Juventus Women si è concluso con un pareggio che mantiene invariate le distanze in classifica, ma che offre spunti importanti per il prosieguo della stagione. Al termine della gara disputata allo stadio “Tre Fontane”, l’allenatore delle bianconere, Canzi, ha analizzato con lucidità la prestazione della sua squadra. Il tecnico non ha nascosto l’ambizione con cui la Vecchia Signora si è presentata nella Capitale, sottolineando l’atteggiamento propositivo mostrato dalle sue ragazze fino al fischio finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Canzi: «Siamo venuti qui a Roma per vincere, ci abbiamo provato fino alla fine. Scudetto? È un campionato diverso dall’anno scorso»

