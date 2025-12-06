Juventus Women Bonansea recuperata per la Roma Il dato sullo speciale feeling realizzativo contro le giallorosse

Juventus Women, Bonansea recuperata per lo scontro diretto con la Roma. Il dato sullo speciale feeling realizzativo contro le giallorosse. Barbara Bonansea si prepara ad affrontare la Roma nel cruciale big match Scudetto con delle statistiche personali che la rendono un’ arma letale per la Juventus Women. L’attaccante esterna ha dimostrato storicamente di avere un feeling particolare con la porta giallorossa. Il record nel mirino: superare le cinque reti. Bonansea ha già realizzato cinque reti contro la Roma in Serie A, con l’ultima marcatura risalente al 19 gennaio scorso. Questa prolificità la pone a un passo da un traguardo storico con la maglia bianconera (considerando i dati dal 201718 in avanti). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Bonansea recuperata per la Roma. Il dato sullo speciale feeling realizzativo contro le giallorosse

