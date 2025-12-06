Juventus Spalletti | Emozione tremenda domani giochiamo contro i Campioni d’Italia!

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni. Secondo Spalletti quanto è importante arrivare alla partita di domani con 3 vittorie consecutive?. “La maglia della Juventus è stata tessuta per vincere le partite. È chiaro che non stiamo vivendo un periodo bellissimo, ma arriviamo con più fiducia. È importante vedere che in allenamenti si vanno ad acchiappare cose nuove. Questo è fondamentale e mi dà fiducia”. Per Spalletti quanto è importante la partita di domani? . “Ci sono momenti che durano giorni e settimane che passano in un attimo. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Juventus, Spalletti: “Emozione tremenda, domani giochiamo contro i Campioni d’Italia!”

