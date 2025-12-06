Juventus rinnovo Yildiz | per Bargiggia ci sono 3,5 milioni di distanza

Il giornalista esperto di mercato spiega la distanza che si sta creando tra il club torinese e il numero 10 Dopo la doppietta al Cagliari, e con l’assenza per lungo tempo di Vlahovic, la Juventus si appoggia più che mai a Kenan Yildiz. Il turco sta confermando le stimmate del fenomeno di razza, che può prendere per mano i bianconeri. Magari, a cominciare già dalla sfida col Napoli. Però, per il club, il problema starebbe in un rinnovo che inizia ad allontanarsi. Il giornalista Paolo Bargiggia svela la grande distanza esistente al momento sulle cifre. Juventus, Bargiggia svela la grana Yildiz: “Vuole in ingaggio super” – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, rinnovo Yildiz: per Bargiggia ci sono 3,5 milioni di distanza

