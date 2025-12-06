Juventus Ravezzani | Scelta giusta non andare in Hotel a Napoli

L’opinione di Ravezzani Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha elogiato la scelta di Lucano Spalletti di non far fermare la squadra in Hotel a Napoli prima della partita con gli uomini di Conte. Il suo intervento su X: “Spalletti fa benissimo a non portare la Juve a dormire in albergo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Ravezzani: “Scelta giusta non andare in Hotel a Napoli”

Contenuti che potrebbero interessarti

Ravezzani fa il nome del giocatore: "È finita, lascia per sempre la Juventus" ECCO CHI https://blstg.news/eYWq/ - facebook.com Vai su Facebook

Assurdo #Ravezzani: le sue parole sulla #Juventus fanno tremare mezza #serieA, cos'ha detto! LE PAROLE bit.ly/4pIkoVK Vai su X

Ravezzani: "Saggia scelta quella di Spalletti di non far dormire la squadra a Napoli" - Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato la scelta di Luciano Spalletti di non far dormire la Juventus a Napoli preferendo un viaggio in giornata per i suoi in vista del ... Segnala tuttojuve.com

Juve, Ravezzani: 'Ero convinto che Spalletti fosse la scelta migliore, ora ho dei dubbi' - Il giornalista ha aggiunto: 'Non ho capito se il tecnico sia rimasto quello pre- Da it.blastingnews.com

Ravezzani: 'La formazione iniziale della Juve era una sfida al buon senso' - Il turco, apparso nelle ultime uscite in ombra, a Bodo ha invece rispolverato tutto il proprio arsenale, puntando sistematicamente l'avversario, creando superiorità numerica costantemente e ... Secondo it.blastingnews.com

"Openda scelta giusta", "Ahanor straordinario", "Una squadra che si rincorre": Juve-Atalanta in tv - Il pareggio casalingo contro l'Atalanta ha lasciato dell'amaro in bocca in casa Juventus e ha dato spazio al salotto televisivo, dove sotto accusa sono finiti dai calciatori al tecnico bianconero. tuttosport.com scrive