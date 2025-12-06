Juventus-Napoli | le scelte anti Conte

Spalletti, le scelte anti-Conte: David davanti, Di Gregorio tra i pali Luciano Spalletti ha sciolto i nodi tattici per il ritorno al Maradona, domenica 7 dicembre ore 20:45 contro il Napoli di Antonio Conte. Il big match della 14ª giornata Serie A – Napoli capolista a 27 punti, Juve quarta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Napoli: le scelte anti Conte

Altri contenuti sullo stesso argomento

Napoli e Juventus si presentano allo stadio Maradona con tante assenze importanti, abbiamo provato a mettere in campo una possibile formazione mischiando gli infortunati delle due squadre. - facebook.com Vai su Facebook

#NapoliJuventus #NapoliJuve #Juventus #Juve #Napoli #SerieA @MarcoGiordano6 VIDEO Vai su X

Napoli, Elmas al posto di Lobotka: le scelte anti-Juve di Conte - Reduce dalle fatiche della Coppa Italia, ieri il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno per preparare la sfida con la Juventus in programma domani sera al Maradona. Come scrive fantacalcio.it

Juventus, Spalletti ha deciso tra David e Openda e tra Perin e Di Gregorio, tutte le mosse anti-Napoli - Spalletti è carico e pensa alle mosse per affrontare il suo vecchio amore: David più di Openda con Di Gregorio di nuovo titolare. Segnala sport.virgilio.it

Napoli Juve, le probabili scelte di Conte: il tecnico è deciso ad affrontare Spalletti al Maradona con questo schieramento - Napoli Juve, le probabili scelte di Conte: il tecnico è deciso ad affrontare Spalletti al Maradona con questo schieramento La vigilia del big match tra Napoli e Juventus è dominata dalle scelte obblig ... Si legge su juventusnews24.com

Probabili formazioni Napoli-Juventus: chi sostituirà Lobotka, David più di Openda - Agguantato l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia dopo aver battuto ... Riporta fantamaster.it

Probabili formazioni Napoli Juve: le ultime sulle scelte di Spalletti, da non sottovalutare queste opzioni - Probabili formazioni Napoli Juve: le ultime sulle scelte di Spalletti, da non sottovalutare queste opzioni. Segnala juventusnews24.com

GdS – Napoli Juventus, ecco le possibili scelte di Conte e Spalletti - La Gazzetta dello Sport si sbilancia sulle possibili scelte di Antonio Conte e Luciano Spalletti in vista della sfida di campionato tra Napoli e Juventus. Come scrive iamnaples.it