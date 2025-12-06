Juventus-Napoli | De Laurentiis sulla partita

De Laurentiis: “Credo nel centrocampo” Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto al convegno su sport e infrastrutture nell’ambito di Napoli Racing, lanciando un messaggio forte sul futuro dello stadio Diego Armando Maradona: “Le Sovrintendenze non devono metterci i bastoni tra le ruote”, ha dichiarato, invitando a superare vincoli L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Napoli: De Laurentiis sulla partita

Altre letture consigliate

Napoli-Juventus, la conferenza stampa di Luciano Spalletti - facebook.com Vai su Facebook

"#JuventusNapoli OR #JuveNapoli" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Napoli, De Laurentiis: "Per il Maradona architetti di livello mondiale. Emergenza contro la Juve? Confido nel centrocampo" - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato all'evento 'Napoli Racing' del rinnovamento dello stadio Diego Armando Maradona e della super sfida tra i partenopei e la Juventus in ... Riporta calciomercato.com

"A Napoli GP F1 meglio di Montecarlo. Contro la Juve credo nel...": De Laurentiis, fiume in piena - Aurelio De Laurentiis è intervenuto al convegno sullo sport e le infrastrutture nell’ambito di Napoli Racing, il presidente dei campioni d'Italia si è soffermato, nuovamente, sullo stadio. Lo riporta tuttosport.com

De Laurentiis: "Il Maradona è da ripensare da zero. Napoli-Juve? Credo nel centrocampo" - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto al convegno su sport e infrastrutture nell’ambito di Napoli Racing: "Le. Secondo tuttomercatoweb.com

ADL - Napoli, De Laurentiis: "Stadio Maradona? Servono servizi moderni, va ripensato da zero, Juventus? Confido nel centrocampo" - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della presentazione del Gran Premio di Napoli: "Le Sovrintendenze non devono metterci i bastoni tra le ruote. Secondo napolimagazine.com

De Laurentiis: 'Napoli-Juve? Nella disgrazia si trovano soluzioni' - Parlando del big match di domani, De Laurentiis si è lasciato andare a un commento conciso ma significativo: “Su Napoli- Riporta ilbianconero.com

Qui Napoli - De Laurentiis sul Maradona: "Bisogna ripensarlo da zero" - A Napoli Racing il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiaraziioni sul discorso Maradona: "Bisogna ripensarlo da zero. tuttojuve.com scrive