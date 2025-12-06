Juventus la scelta dell’azionista Lindsell Train e la crescita di Tether Cosa cambia
Nel 2025 la composizione dell’azionariato della Juventus ha registrato un cambiamento significativo, con l’ingresso di Tether tra i principali investitori istituzionali. Il colosso delle stablecoin ha raggiunto una partecipazione pari all’11,5% del capitale sociale, diventando così uno degli attori più rilevanti nella governance bianconera. Parallelamente, si è verificata una riduzione della quota detenuta da Lindsell Train, storica società di investimento che ha progressivamente abbassato il proprio coinvolgimento nel club. L’ingresso di Tether nel capitale della Juventus. Secondo quanto emerso dal verbale dell’assemblea degli azionisti del 7 novembre 2025 e riportato da Calcio e Finanza, Tether ha consolidato la propria presenza arrivando a detenere l’11,5% del capitale della Juventus. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
News recenti che potrebbero piacerti
Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa per Napoli-Juventus: i motivi della scelta https://www.ilbianconero.com/liste/antonio-conte-non-parlera-in-conferenza-stampa-per-napoli-juventus-i-motivi-della-scelta/blte5927bfbd00bbe42#csdc0a927e1d7a8 - facebook.com Vai su Facebook
La #Juventus partirà per #Napoli direttamente domenica mattina e ripartirà per #Torino subito dopo la partita. Ottima scelta! #NapoliJuventus #SerieA Vai su X
Juventus, la scelta dell’azionista Lindsell Train e la crescita di Tether. Cosa cambia - Ingresso di Tether nell’azionariato Juventus e riduzione della quota di Lindsell Train: come cambia la struttura societaria bianconera ... quifinanza.it scrive
Juventus, Moretto: ‘La scelta del nuovo Ds è davvero molto vicina’ - Al momento non è ancora trapelato il nome del candidato forte per ricoprire l’incarico, ma la dirigenza ha accelerato in queste settimane per chiudere il cerchio. Da it.blastingnews.com
Juventus, Spalletti prima scelta per la panchina bianconera - Una situazione che obbliga il club a valutare attentamente ogni scelta per evitare ulteriori pesi sul bilancio. Da it.blastingnews.com