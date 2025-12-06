Juventus la scelta dell’azionista Lindsell Train e la crescita di Tether Cosa cambia

Nel 2025 la composizione dell’azionariato della Juventus ha registrato un cambiamento significativo, con l’ingresso di Tether tra i principali investitori istituzionali. Il colosso delle stablecoin ha raggiunto una partecipazione pari all’11,5% del capitale sociale, diventando così uno degli attori più rilevanti nella governance bianconera. Parallelamente, si è verificata una riduzione della quota detenuta da Lindsell Train, storica società di investimento che ha progressivamente abbassato il proprio coinvolgimento nel club. L’ingresso di Tether nel capitale della Juventus. Secondo quanto emerso dal verbale dell’assemblea degli azionisti del 7 novembre 2025 e riportato da Calcio e Finanza, Tether ha consolidato la propria presenza arrivando a detenere l’11,5% del capitale della Juventus. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

