Juventus in partenza domenica per Napoli Ravezzani condivide la scelta di Spalletti | Meglio un viaggio in giornata che restare svegli metà notte per botti e schiamazzi sotto l’hotel – FOTO

Juventus in partenza domenica per Napoli, il giornalista Fabio Ravezzani ha condiviso così la scelta di Spalletti per il match del Maradona. La vigilia di Napoli-Juve si accende non solo sul piano tattico, ma anche su quello logistico e ambientale. La decisione di Luciano Spalletti di stravolgere la consueta tabella di marcia per la trasferta in Campania ha fatto discutere, ma ha trovato un autorevole sostenitore in Fabio Ravezzani. Il direttore di TeleLombardia ha promosso a pieni voti la scelta del tecnico bianconero di evitare il pernottamento in città, definendola una mossa saggia per tutelare la condizione psicofisica della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus in partenza domenica per Napoli, Ravezzani condivide la scelta di Spalletti: «Meglio un viaggio in giornata che restare svegli metà notte per botti e schiamazzi sotto l’hotel» – FOTO

