Juventus Comolli piomba sul talento greco | è sfida con Real e Manchester United

La Juventus è pronta a sfidare Real Madrid e Manchester United per il giovane talento greco: Damien Comolli prepara l’assalto. La Juventus si muove per Christos Mouzakitis e prepara la sfida di mercato con Real Madrid e Manchester United. Si tratta di un centrocampista del 2006 cresciuto nell’Olympiakos. In questi anni ha trovato spazio con continuità e ha mostrato passi avanti evidenti. Il nome di Mouzakitis è ormai ben noto a diversi club europei, Juventus compresa. L’Olympiakos, però, ha già fatto capire la propria posizione e ha indicato la cifra richiesta per lasciarlo partire. La Juventus si fionda sul fenomeno greco: l’Olympiakos fissa il prezzo. 🔗 Leggi su Sportface.it

