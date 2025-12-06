Juventus allarme infortuni | subito uno svincolato per Spalletti

I bianconeri necessitano di rinforzi immediati, ecco chi può arrivare a parametro zero Diverse squadre, in Serie A, accomunate dalla grave emergenza infortuni. Che fa sì che in tanti pensino a rinforzi sul mercato degli svincolati. Ci sono in effetti vari nomi interessanti che potrebbero fare comodo. Per la Juventus, l’ipotesi Tomiyasu potrebbe essere la migliore. Juventus, svolta per Spalletti: arriva subito lo svincolato – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Il giapponese, con trascorsi al Bologna, dopo la fine della sua avventura all’Arsenal è ancora senza squadra. Esperienza, qualità e duttilità potrebbero essere messe al servizio dei bianconeri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, allarme infortuni: subito uno svincolato per Spalletti

News recenti che potrebbero piacerti

Allarme per Napoli – Juventus, Spalletti sulle spine: c’entra Yildiz Cosa sta succedendo https://bit.ly/48mp8uq - facebook.com Vai su Facebook

Allarme in casa Juve per le condizioni di Dusan Vlahovic, a una settimana dalla sfida contro il Napoli "Mi fa molto male": queste sono le prime sensazioni svelate dal serbo a Spalletti, raccolte dai microfoni di DAZN ? Il bianconero, dunque, è a forte rischio Vai su X

Juventus, allarme infortuni: subito uno svincolato per Spalletti - Juventus a caccia, come le altre big di Serie A, di affari a parametro zero per tamponare l'emergenza: il tecnico può sorridere ... Segnala calciomercato.it

Gatti infortunato, Juve sos difesa: ko anche il terzo centrale. Cosa è successo - Un’altra serata complicata e legata agli infortuni per la Juventus, costretta a fare i conti con l’ennesima tegola in difesa. Riporta tuttosport.com

Juventus, è già allarme infortuni: Bremer è il settimo bianconero a fermarsi - 6 settimane: “Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Segnala calciomercato.it

Quando torna Gatti dall'infortunio? Le ultime sullo stop del difensore - Udinese di Coppa Italia a causa di un problema al ginocchio che ha subito acceso l’allarme in casa bianconera. Lo riporta tag24.it

Come cambia la Juventus senza Vlahovic (e quante partite salterà) - L'infortunio subito da Vlahovic è serio e costringerà il serbo a stare fuori almeno due mesi. Lo riporta panorama.it

Infortuni Juve, le scelte di Gatti e Vlahovic: dove hanno scelto di operarsi - L'infortunio di Federico Gatti è apparso sin da subito molto serio e complicato, tanto da creare una forte apprensione tra i tifosi della Juve e non solo. Segnala msn.com