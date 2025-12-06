Juventus Agnelli celebra i 102 anni del club

Agnelli, il cuore bianconero Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, ha festeggiato i 102 anni del club con un messaggio che ha toccato le corde del cuore di ogni tifoso bianconero. Durante l’evento organizzato dal Club Urbe Bianconera al Vaticano – un luogo simbolico per la fede juventina – Agnelli L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Agnelli celebra i 102 anni del club

News recenti che potrebbero piacerti

Buon cinquantesimo compleanno al Presidente Andrea #Agnelli. Una figura che ha segnato un’epoca nella storia della #Juventus, lasciando risultati e innovazioni destinati a rimanere nel tempo. Auguri per questo traguardo e speriamo tutti di rivederti prest - facebook.com Vai su Facebook

"AGNELLI S.R.L." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Agnelli, che smacco alla Juventus: il tradimento che nessuno si aspettava - Andrea Agnelli dopo lo scandalo plusvalenze ha lasciato la presidenza della Juventus: brutto sgarbo ai bianconeri foraggiando una rivale ... Segnala reportmotori.it

Plusvalenze Juve, parla Agnelli: "Decisione sofferta ma giusta. Amore per la Juve resta immutato" - Si è chiuso definitivamente il processo penale relativo all'inchiesta Prisma sulle presunte plusvalenze e le manovre stipendi effettuate dalla Juventus negli ultimi anni della gestione Andrea Agnelli. Si legge su tuttosport.com

Pagina 3 | “Lo stile Juve è vincere”: Agnelli, la storia e i tifosi ricordano tutto - 19 trofei e tante immagini impresse nella mente dei tifosi bianconeri: Andrea Agnelli alla Juventus ha fatto la storia. Riporta tuttosport.com

Retroscena Juve, Agnelli non torna: gli scenari e cosa è successo - Dopo i rumors di un possibile ritorno di Agnelli al comando della Juventus, circolati ieri, sono arrivate le smentite ufficiali di Exor e quelle, ufficiose ma nette, di fonti vicine all’ex presidente. Riporta corrieredellosport.it

Juve, Vaciago: 'Agnelli vuole tornare? Sì, ma è molto difficile ci riesca a fine stagione' - Il giornalista Guido Vaciago ha commentato su Tuttosport l'indiscrezione uscita nelle scorse ore che vorrebbe l'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli pronto a tornare alla carica a fine stagione ... Scrive it.blastingnews.com

Juve, Agnelli e Marotta:| Festa a Montecitorio - Il Parlamento non fa eccezione e infatti già da diversi anni è attivo lo Juventus Club Montecitorio che unisce ... Secondo calciomercato.com