Juve vigilia lampo a Napoli | Spalletti cambia programma

Per Luciano Spalletti non sarà una vigilia qualunque. Il tecnico della Juventus tornerà a Napoli per la . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Juve, vigilia lampo a Napoli: Spalletti cambia programma

Contenuti che potrebbero interessarti

Canzi alla vigilia di Roma-Juventus Women: "Loro partono favorite, onorato di allenare Girelli" - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Juventus, nessun ritiro alla vigilia: la strategia di Spalletti per preparare la sfida del Maradona - Juventus, nessun ritiro alla vigilia: la strategia di Spalletti per preparare la sfida del Maradona Nessun ritiro anticipato per la Juventus alla vigilia di Napoli- Si legge su tuttojuve.com

Juventus, Spalletti ha deciso tra David e Openda e tra Perin e Di Gregorio, tutte le mosse anti-Napoli - Spalletti è carico e pensa alle mosse per affrontare il suo vecchio amore: David più di Openda con Di Gregorio di nuovo titolare. Segnala sport.virgilio.it

Napoli Juve, la decisione bianconera anti fuochi d’artificio: ecco perché la squadra partirà solo domani. Niente ritiro alla vigilia - Niente ritiro alla vigilia La spedizione campana della Juventus per il big match contro il Nap ... Da juventusnews24.com

Juve, Spalletti ha deciso: niente notte a Napoli. Ritiro al J Hotel e partenza la mattina di domenica - Il tecnico ha vinto uno scudetto all'ombra del Vesuvio e conosce bene l'ambiente e i precedenti. Da msn.com

La Juventus arriva a Napoli domenica mattina, Spalletti evita il ritiro in città - La squadra giungerà in città direttamente a ora di pranzo il giorno della partita. napoli.repubblica.it scrive

CDS - Napoli-Juventus, sette cambi rispetto al Cagliari, la possibile idea di formazione - Il Corriere dello Sport anticipa la possibile formazione che Antonio Conte, tecnico del Napoli, schiererà in occasione della sfida di campionato con la Juventus. Come scrive napolimagazine.com