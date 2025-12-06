Juve Torino Primavera 1-1 | a Merola risponde Alex Perez pari e rammarico nel derby della Mole

di Marco Baridon Juve Torino Primavera: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del derby, valido per la 14esima giornata di Primavera 1. (inviato al JTC di Vinovo) – Partita inevitabilmente speciale quella che la Juve Primavera di Padoin ha affrontato nella 14esima giornata del campionato Primavera 1. Al campo Ale&Ricky dell’Allianz Training Center di Vinovo è arrivato il Torino nella giornata del derby della Mole. I bianconeri avevano 19 punti mentre i granata erano in piena zona retrocessione con 8 punti. Match terminato 1-1, con la rete di Merola pareggiata da Alex Perez. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Torino Primavera 1-1: sintesi e moviola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

