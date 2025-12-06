Juve Torino Primavera 1-0 LIVE | super gol di Merola per sbloccare il derby dopo 5?

Juve Torino Primavera: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del derby, valido per la 14esima giornata di Primavera 1. Partita inevitabilmente speciale quella che la Juve Primavera di Padoin si appresta ad affrontare nella 14esima giornata del campionato Primavera 1. Al campo Ale&Ricky dell’Allianz Training Center di Vinovo arriva il Torino: è la giornata del derby della Mole. I bianconeri hanno 19 punti mentre i granata sono in piena zona retrocessione con 8 punti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Torino Primavera 1-0: sintesi e moviola. 6? Tiro Lopez – Juve ancora pericolosa, la conclusione dell’attaccante viene però bloccata da Santer 5? Gol Merola – Juve subito avanti! Percussione da vertice destro dell’area, doppio dribbling ubriacante e destro violento sotto la traversa sul palo di Santer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

