Juve Torino Primavera 1-0 LIVE | super gol di Merola per sbloccare il derby dopo 5? Lopez vicino al raddoppio

Juve Torino Primavera: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del derby, valido per la 14esima giornata di Primavera 1. Partita inevitabilmente speciale quella che la Juve Primavera di Padoin si appresta ad affrontare nella 14esima giornata del campionato Primavera 1. Al campo Ale&Ricky dell’Allianz Training Center di Vinovo arriva il Torino: è la giornata del derby della Mole. I bianconeri hanno 19 punti mentre i granata sono in piena zona retrocessione con 8 punti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Torino Primavera 1-0: sintesi e moviola. 29? Occasione Lopez – Taglio forte sul primo palo sul cross teso di Finocchiaro da sinistra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Torino Primavera 1-0 LIVE: super gol di Merola per sbloccare il derby dopo 5?, Lopez vicino al raddoppio

Altri contenuti sullo stesso argomento

Primavera Juventus-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - facebook.com Vai su Facebook

Serie A'da Juventus - Torino derbisi Tivibu Spor 1'de basliyor! Vai su X

Juventus-Torino U20 1-0, Merola porta in vantaggio i bianconeri - 17' – Granata vicini al pari: il calcio di punizione di Kugyela non trova la porta. Da tuttojuve.com

Juve Torino Primavera: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live - Juve Torino Primavera: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del derby, valido per la 14esima giornata di Primavera 1 Partita inevitabilmente speciale quella che la Juve Primavera di P ... Secondo juventusnews24.com

Primavera, le formazioni ufficiali di Juventus-Torino - Torino, derby della Mole valido per la 14 esima giornata del campionato Primavera 1, in programma oggi a partire dalle 11:00: " ... Secondo tuttojuve.com

LIVE Primavera Juventus-Torino: formazioni e prepartita in diretta - Torino, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita e formazioni ufficiali del match ... Lo riporta toro.it

Juventus Primavera-Torino LIVE: formazioni, cronaca, aggiornamenti - Tutti gli aggiornamenti in diretta sul derby tra Juventus Primavera e Torino. Da ilbianconero.com

Primavera Juventus-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - La sfida tra Juventus Primavera e Torino, in programma sabato 6 dicembre a partire dalle ore 11, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma ... Scrive tuttosport.com