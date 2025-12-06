Juve Torino Primavera 1-0 LIVE | super gol di Merola per sbloccare il derby dopo 5? Lopez vicino al raddoppio INTERVALLO
Juve Torino Primavera: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del derby, valido per la 14esima giornata di Primavera 1. Partita inevitabilmente speciale quella che la Juve Primavera di Padoin si appresta ad affrontare nella 14esima giornata del campionato Primavera 1. Al campo Ale&Ricky dell’Allianz Training Center di Vinovo arriva il Torino: è la giornata del derby della Mole. I bianconeri hanno 19 punti mentre i granata sono in piena zona retrocessione con 8 punti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Torino Primavera 1-0: sintesi e moviola. 45+2? Fine primo tempo – Duplice fischio 39? Occasione Ferraris – Colpisce di testa tutto solo in area ma impatta piuttosto centralmente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
