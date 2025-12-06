Juve quasi sempre di rincorsa | bianconeri primi in questa speciale classifica tra le squadre che militano nella Serie A 2025 26 Il dato

Juve, nessuna squadra come i bianconeri in questo campionato di Serie A: 7 punti guadagnati da svantaggio, è record condiviso col Bologna. La vittoria in rimonta ottenuta nell’ultimo turno di campionato contro il Cagliari non è stata un caso isolato, ma la conferma di una precisa caratteristica che sta diventando il marchio di fabbrica della gestione di Luciano Spalletti. Sotto di un gol a freddo (la rete di Esposito ), la Vecchia Signora ha avuto la forza di ribaltare il risultato grazie alla doppietta di Kenan Yildiz, dimostrando una tenuta mentale che, numeri alla mano, è la migliore della Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve quasi sempre di rincorsa: bianconeri primi in questa speciale classifica tra le squadre che militano nella Serie A 2025/26. Il dato

