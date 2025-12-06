Jimmy Ghione smentisce le nozze con Marialaura De Vitis lei mostra un anello di diamanti | come è nato il gossip

6 dic 2025

Jimmy Ghione ha smentito le nozze con Marialaura De Vitis, dopo che lei ha mostrato in tv un anello di diamanti. Era stato lui a regalarglielo. L'inviato di Striscia la Notizia ha fatto chiarezza: ecco cosa c'è di vero e come è nato il gossip sul matrimonio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

