Jesi d’alta quota ma il Bramante ci prova
Per l’undicesima giornata del girone D della Serie B Interregionale il Bramante attende la visita di un avversario dall’altissimo tasso tecnico come la Pallacanestro Jesi, nata dalle ceneri della storica Aurora Basket che militò in A2 non molti anni fa. Palla a due oggi alle 18 al PalaMegabox. Gli jesini sono guidati in panchina dall’esperto coach Domenico Sorgentone ed occupano la quinta posizione in classifica con 12 punti all’attivo. Il roster dei leoncelli è composto da pedine importanti per la categoria come il playmaker prodotto delle giovanili della Virtus Bologna, con i quali ha anche collezionato 15 presenze in Serie A, Lorenzo Deri che sta viaggiando a 10. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
