Jane Fonda avverte sui rischi del accordo Netflix-Warner Bros

Jane Fonda critica la fusione tra Netflix e Warner Bros. in un contesto di forte scontro sul futuro dell’industria dello spettacolo. Tra le figure di spicco nel panorama culturale, Jane Fonda si distingue per le sue dichiarazioni intense riguardo alla recente acquisizione di Warner Bros. da parte di Netflix. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulla concentrazione dei poteri nel settore dell’intrattenimento e le implicazioni sulla libertà di espressione. In questo articolo, si analizzano le posizioni della nota attrice e le conseguenze potenziali di questa operazione strategica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Jane Fonda avverte sui rischi del accordo Netflix-Warner Bros

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Jane Fonda & Ugo Tognazzi : Barbarella by Roger Vadim - facebook.com Vai su Facebook

Appuntamenti su #Tv2000 #16novembre: Giornata Mondiale dei Poveri ore 10 Messa presieduta da #PapaLeoneXIV ore 23.30 documentario "L'Ottavo Giorno" ore 21.40 film "Lettere d'amore" con Jane Fonda e Robert De Niro Domani #17novembre: Vai su X

Jane Fonda, la confessione su Robert Redford: "Le scene di bacio non gli piacevano e io ero innamorata di lui" - La loro storia è quella di un sodalizio artistico diventato, almeno da una parte, anche qualcosa di più. Si legge su ilgiornale.it

Jane Fonda: «Ho fatto quattro film con Robert Redford e in tre ero innamorata di lui» - «Sono rimasta molto colpita quando ho letto che Bob se n'è andato. Scrive corriere.it