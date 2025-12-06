A novembre, a Seoul, dicevano tutti la stessa cosa: «l’autunno è durato un giorno, il resto lo ha preso l’inverno». E in effetti il freddo era di quelli che arrivano di taglio, senza preavviso, come sanno fare solo le città che non conoscono tregua. Eppure, lungo le strade, il giallo acceso delle foglie di ginkgo resisteva ostinato, quasi a ricordare che le stagioni — proprio come il K-pop — non obbediscono più alle regole: cambiano quando vogliono, sorprendono quando meno te lo aspetti. La WakeOne, l’agenzia delle izna, è incastonata a due passi da Hongdae: il cuore pulsante della giovinezza coreana, un quartiere che vibra di musica, streetwear, studenti e nuove tendenze. 🔗 Leggi su Panorama.it

Izna, la rivelazione che il K-pop aspettava: talento, visione e un futuro già scritto